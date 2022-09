Pop up Europa trekt begin november naar Ranst met activiteiten voor jong en oud

RanstBezoekers van de Boerenmarkt in Broechem kregen zondag een voorproefje van het Pop Up Europa-programma in de gemeente Ranst. Van 3 oktober tot en met 6 november organiseren provincie Antwerpen en het gemeentebestuur tal van activiteiten voor jong en oud om de EU dichter bij de burger te brengen. Onder andere professor Hendrik Vos en comedian Michael Van Peel maken hun opwachting.

“De Europese Unie is niet weg te slaan uit het nieuws. De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de torenhoge inflatie maken er een brandend actueel thema van. De EU heeft een rechtstreekse invloed op het dagelijkse leven van elke Ranstenaar”, verklaart gedeputeerde voor Europese Samenwerking Kathleen Helsen. “Toch merken we dat Europa voor velen nog steeds een erg abstract gegeven is. De Pop Up Europa-activiteiten zijn bedoeld om de Europese Unie op een laagdrempelige manier dichter bij de burger te brengen.”

Pop up Europa trekt langs de steden en gemeenten in de provincie Antwerpen met een op maat gemaakt programma in samenwerking met lokale partners. In Ranst wordt onder meer de bib in een Europees jasje gestoken, staat er een film over Brexit geprogrammeerd, is er een bezoek aan het Europees Parlement gepland én kan je deelnemen aan een kraslotenactie om een knalblauwe Europafiets te winnen. Ook voor scholen is er van alles te beleven. Het volledige programma vind je op www.popupeuropa.be/ranst.

Europa in de bib

Van 4 oktober tot 4 november kan je Europa ontdekken in de bibliotheken van Ranst, Emblem en Broechem. In de bib van Ranst vind je onze interactieve tentoonstelling waarbij je alles ontdekt over Europa in het dagelijks leven, een update krijgt van de actualiteit, je stem kunt uitbrengen over actuele thema’s en je kennis kan testen over de geschiedenis van de EU. Er zijn ook verschillende themahoeken en een Europa-kleurplaat voor kinderen.

Kraslotenactie

Van 3 oktober tot 6 november krijg je bij alle activiteiten van Pop Up Europa in het gemeentehuis, de bibliotheken en het provinciaal Groendomein het Vrieselhof een gratis kraslot. Wie een vraag over Europa goed beantwoordt, maakt kans op een knalblauwe Europafiets of op een van de andere leuke prijzen.

Zondagochtendlezing ‘Dit is Europa’ door Hendrik Vos



9 oktober – 10.30 uur – GC Den Boomgaard

Hendrik Vos rijgt de geschiedenis van de Europese Unie aaneen aan de hand van grappige, ontroerende en verrassende anekdotes. De gemeente Ranst biedt na de lezing een gratis Europees drankje aan.

“Allemaal Europeaan?!’ met Michael Van Peel en Raf Njotea

12 oktober – 20 uur – GC Den Boomgaard

Het uitwisselingsprogramma Erasmus viert in 2022 zijn 35ste verjaardag. Scenarist Raf Njotea blikt met Van Peel terug op zijn ervaringen met Erasmus. Het vertrekpunt van hun gesprek is Italië, waar Njotea halsoverkop verliefd werd op Vera én op een Vespa. Een filosofisch gesprek, doorspekt met humor en persoonlijke verhalen over de impact die een reis kan hebben op de rest van je leven.

Europese spelen

22 oktober – van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.00 uur – Domein De Moervelden

In de voormiddag is er een leuke instuif voor kinderen met een heleboel spelletjes en activiteiten in Europese sferen. Denk aan pizza gooien, frieten vangen, enzovoort. Pret gegarandeerd!

In de namiddag worden jeugdverenigingen, sportclubs, wijkverenigingen, families en andere groepen uitgedaagd om het tegen mekaar opnemen en in een Europese spelcompetitie.

Europese film - Brexit: The Uncivil War

27 oktober – 20 uur GC Den Boomgaard

“Brexit: The Uncivil War” met in de hoofdrol Benedict Cumberbatch (The power of the dog, Parade’s end,…) is een Britse film over de aanloop naar het referendum van 2016 . Centraal staan de activiteiten van de strategen achter de Vote Leave–campagne.

Bezoek aan de Europese instellingen

3 november – van 9 tot 18 uur in Brussel

Ontdek hoe de Europese Unie werkt met een geleid bezoek aan het Europees Parlement en een wandeling door de Europese wijk.

Het volledige programma voor Ranst is te vinden op de website.

