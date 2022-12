Ook dit jaar vuurwerkloos oudjaar in Ranst: “Sinds vorig jaar verlenen we geen vergunningen meer”

Op de vraag of er in Ranst en omstreken vuurwerk afgestoken mag worden is burgemeester Johan De Ryck (N-VA) heel duidelijk. “Neen, dat is niet toegelaten. In het gemeentelijk politiereglement staat: ‘Buiten de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden om eender welk vuurwerk af te steken, tenzij mits voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. In deze vergunning kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.’ Voor alle duidelijkheid, sinds vorig jaar worden er ook geen vergunningen meer gegeven”