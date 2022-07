Ongeval op E313 richting Antwerpen ter hoogte van Wommelgem

BOECHOUT Boechout mee vormgeven? Word lid van de GECORO

Heb je voeling met wat er in Boechout leeft? Of ben je geïnteresseerd in ruimtelijke ordening? De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is op zoek naar een nieuw - vrouwelijk - lid. Kandidaten kunnen zich nog aanmelden tot 15 augustus.

18 juli