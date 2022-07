Ongeval op E313 richting Antwerpen in Ranst

Wechelderzande/Lille Camping Siësta pas tweede camping uit onze regio met vermelding bij Vacan­soleil: “Toeristen uit alle windstre­ken naar de mooie Kempen lokken”

Vanaf 2023 is camping Siësta uit Wechelderzande bij Lille te vinden bij Vacansoleil. De camping van Mark en Mariska is pas de tweede camping in de provincie die hierop zijn stekje zal krijgen. Tal van investeringen en veranderingen werden de voorbije maanden uitgevoerd op het domein om de touroperator overtuigd te krijgen van de troeven van deze Kempense plek.

9 juli