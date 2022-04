Oelegemse Pauwels-fabriek breidt assortiment uit: “De inwoners zijn fier dat de sauzen in hun gemeente worden gemaakt”

RanstDe Pauwels-fabriek bevindt zich al bijna 35 jaar in de Vaartstraat in Oelegem. Tijdens die periode groeide de bekendheid van het merk in zowel binnen- als buitenland. Vorig jaar verkocht Pauwels voor het eerst sauzen onder haar eigen naam in de supermarkt en dit voorjaar komen er ook kleinere pocketformaten uit.

De geschiedenis van Pauwels Sauzen gaat terug tot in 1909, toen Auguste Pauwels in Borgerhout drie soorten mosterd produceerde. Hij experimenteerde met het mixen van de mosterd met verse eierdooiers en kwam zo tot de eerste Pauwels-mayonaise. Daarnaast voegde hij ook azijn en fijne olie toe aan zijn assortiment. De zaak werd meermaals overgedragen van vader op zoon en kende een groot succes.

In 1988 liet de familie Pauwels een moderne fabriek bouwen in Oelegem. Vanaf dan werden er sauzen gemaakt voor de horeca en later ook voor supermarkten in binnen- en buitenland. In 2011 nam Pauwels het bedrijf Vleminckx in Herent over. Vandaag is het familiebedrijf één van de grootste sauzenfabrikanten in Europa. De Pauwels-sauzen zijn vooral gekend van in de frituren en vinden hun weg naar alle uithoeken van de wereld, zoals Congo.

‘Smaakt overal’

In juni vorig jaar zette Pauwels de stap naar de supermarkt met het eerste gamma sauzen onder haar eigen merknaam. “Dat gebeurde onder de slogan ‘Smaakt overal’. Voor de lancering waren we massaal aanwezig op radio en tv. We organiseerden ook tastings in winkels en reden rond met de Pauwels Food Truck zodat nieuwsgieren onze sauzen konden proberen”, vertelt woordvoerder Floor Loos.

Vanwege het succes brengt Pauwels nu ook een uitbreiding met nieuwe smaken. Vanaf mei zijn de sauzen Kebab, Happy en Burger te vinden in de supermarkt. Het merk brengt ook haar oorspronkelijke sauzen uit in een kleiner formaat van 260 ml. De extra smaken Mosterd, Bbq en Sweet Chili werden toegevoegd aan dat assortiment. “De pocketsauzen zijn voor wie niet dagelijks saus consumeert, een kleinere koelkast heeft of alleen woont. Ze zijn nu al beschikbaar bij Delhaize en bij Carrefour.”

Fierheid

De Pauwels-fabriek is erg gekend in Ranst. “Het merk is verankerd in zowel de buurt rond Oelegem als Herent. We sponsoren er de lokale sportverenigingen en zorgen voor werkgelegenheid. We merken bij de Ranstenaren een bepaalde fierheid dat de sauzen in hun gemeente gemaakt worden. Die betrokkenheid is nog groter geworden nu de sauzen ook beschikbaar zijn in de supermarkt. Veel inwoners zijn al benieuwd om ze uit te proberen.”

Volledig scherm De Pauwels-sauzen worden gemaakt in de fabriek in Oelegem. © woodmonkey

Volledig scherm De Pauwels-sauzen worden gemaakt in de fabriek in Oelegem. © woodmonkey

Volledig scherm De Pauwels-sauzen worden gemaakt in de fabriek in Oelegem. © woodmonkey