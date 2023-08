Nog 20 minuten file op de E313 richting Antwerpen vanaf Herentals-West: rijbaan vrij

Politie onder­schept minderjari­ge drugsbezor­gers en ontmaskert drugsdea­ler

Op zaterdag zag het wijkondersteuningsteam centrum in Borgerhout twee jongeren op een bromfiets bij de Justitiestraat. Ze stopten later in de Mertensstraat. Daar rustten ze even uit en praatten met iemand die naar hen toe kwam. Toen de politie in de Sint-Janstraat was, wilden ze de jongens controleren. Maar één van de jongens duwde snel de bromfiets naar een politieagent en kon wegkomen.