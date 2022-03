Nieuwjaarsreceptie wordt lentedrink: “Alle Ranstenaren zijn welkom op 3 april”

BORGERHOUT Trix kondigt derde editie alterna­tief popfesti­val Filter aan met Amerikaan­se headliner

De kater na het erg succesvolle We Are Open showcasefestival is nog niet uitgezweet of muziektempel Trix kondigt het volgende festival al aan. Eind november ontvangt Trix het beste van de alternatieve, internationale popmuziek naar ‘Filter’.

25 maart