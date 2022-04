Mysterieus standbeeld in jachthaven van Emblem onthuld: “Emelie waakt over onze boten”

De jachthaven van Emblem ontstond in 1994 in een dode arm van het Netekanaal. Vijfenveertig boten hebben er vandaag de dag hun vaste stek. Havenmeester Patrick Smets vond dat er nog iets ontbrak. Na overleg besloot de VVW een bronzen beeld van een vrouw aan te kopen om vlakbij de boten te plaatsen als blikvanger. “Uit een poll kwam de naam Emelie als winnaar. Het verwijst naar Emblem. Tegelijkertijd gaat ‘Emelie’ terug op het Oud-Griekse woord ‘aimulos’, wat zacht en vriendelijk betekent”, vertelt voorzitter Julien Sels. “Emelie waakt over onze boten. Ze is ook een herkenningspunt voor de vele passerende wandelaars en fietsers”, aldus de havenmeester. “We hebben aan het beeld ook een fontein geïnstalleerd. Tezamen met de verlichting van de boot zal er ook een licht op Emelie schijnen”, klinkt het.

Citrustoets

Het was een feestelijke zaterdag voor VVW Emblem, want ook het eigen bier ‘Daawer’ werd voorgesteld. “We kregen dikwijls de vraag op ons clubschip of we niets speciaal hadden voor te drinken. Dan zijn we op het idee gekomen zelfs iets te maken”, vertelt Inge Van den Brekel, die samen met haar man Peter Crols, Ben Ceulemans en Guy Lehaen het brein vormde achter de plannen. “Het is een blond bier met een alcoholpercentage van 7,6 procent, een citrustoets en een hopsmaak geworden. We lieten 500 liter brouwen door BeerSelect in Gent. Zelf zijn we aan de slag gegaan met het etiket en het glas, waarop we een schroef hebben gezet.”