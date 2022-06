Murphy Munro brengt nieuwe single uit: “Met ‘Fade Out’ mikken we op bevestiging bij de nationale radio”

Nick zingt sinds 2015 onder de artiestenaam Murphy Munro, maar maakt al zijn hele leven muziek. “Als driejarige jongen ging ik mee met het bandje van mijn papa. Mijn vader was ook dj op radio Pallieter, dus ik groeide op tussen de singles en lp’s. De geur van die grote verzameling platen op de zolder zal ik nooit vergeten”, vertelt hij. Als twintiger imiteerde Nick met veel succes Elvis Presley tijdens plaatselijke karaokeavonden. “Mijn stem lijkt op de zijne en met het juiste kapsel en bakkebaarden, was het moderne Elvis-plaatje compleet. Sindsdien werd ik meer dan eens ‘de Elvis van Broechem’ genoemd.”

Inspiratie

In het dagelijkse leven is Nick leerkracht zedenleer op PIVA in Antwerpen. Tijdens de weekends vind je hem terug op het podium in Vlaanderen en Nederland. “Ik probeer persoonlijke en diepgaande teksten in mijn nummers te steken, zodat mensen er iets aan hebben. Inspiratie haal ik uit mijn dagelijkse leven en bij de leerlingen waaraan ik lesgeef.”

Vandaag kwam Murphy Monro’s nieuwste single uit. ‘Fade Out’ is een ingetogen nummer met stevige inhoud. “Ik kruip ermee in de huid van iemand die lichaam en geest gestaag achteruit voelt gaan, daar geen controle over heeft en mijmert over mooie vervlogen tijden. Tijden die de persoon duidelijk me een intense liefde aan de zijde heeft doorgebracht, want het hele lied staat in het teken van hun tweetjes. Pakkend, maar toch weer een echt popnummer dat geen ballade is. De perfecte Murphy Munro-mix dus!”, legt hij uit.

Nationale radio

Met zijn vorige single ‘Look At Us Now’ haalde Nick airplay op nationale radio. “We kregen heel wat fijne reacties uit zeer uiteenlopende hoek”, vertelt hij enthousiast. “In de ‘slipstream’ van die single verscheen ook de eerder uitgebrachte ‘Long Gone’ in de playlist. Een live optreden en interview in het programma Bene Bene was de kers op een zeer lekkere taart. En die smaakt dus absoluut naar meer! Met de nieuwe single ‘Fade Out’ mikken we minstens op een evenaring van dit alles. En dan uiteraard liefst ook met uitbreiding van airplay in meerdere programma’s van Radio 2 of zelfs meerdere zenders.”

Volledig scherm De nieuwste single van Murphy Munro. © rv

