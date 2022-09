Miserie op E313 richting Hasselt nog niet voorbij: moeilijke doorgang na nieuw ongeval in Geel-Oost

Geel-Oost/Ranst/MassenhovenNa twee eerdere ongevallen in Massenhoven en Ranst is er vrijdagnamiddag opnieuw een ongeval gebeurd op de E313 richting Hasselt, ditmaal ter hoogte van Geel-Oost. Je kan er maar moeilijk passeren.

Je staat in de file vanaf Herentals-Oost. Verkeer dat naar Luik of Hasselt moet vanuit Antwerpen kan beter omrijden via Brussel. Ook verderop is het nog altijd aanschuiven vanaf Wommelgem door de ongevallen in Massenhoven en Ranst.

Het is al het derde ongeval op de E313 deze namiddag. Eerder botsten twee vrachtwagens tegen elkaar ter hoogte van Massenhoven in de richting van Hasselt. Beide bestuurders raakten daarbij gelukkig slechts lichtgewond. Eén van de twee voertuigen kwam echter in schaar over de rijbaan te staan, waardoor de snelweg een tijdlang volledig afgesloten was. Tot overmaat van ramp was het voertuig geladen met cementzakken, waarvan een deel op de rijbaan terechtkwam.

Om iets over 16 uur werd de baan dan weer vrijgegeven, maar in de file was er een nieuwe aanrijding tussen twee auto’s ter hoogte van de snelwegparking in Ranst. Die aanrijding zorgde er mee voor dat de opgebouwde file van het eerdere ongeval in Massenhoven maar moeilijk opgelost geraakte. Op een gegeven moment stond er 12 kilometer file.

