Man (78) met scootmobiel belandt in water van dieper gelegen gracht

Herentals Herentalse bakker maakt gele ‘sjoekes’ ter ere van Wout van Aert: “Ondertus­sen denk ik na om ook de rest van het assorti­ment aan te pakken”

Gele éclairs of soezen, in de Kempen ook wel eens ‘sjoekes’ genoemd, daar pakt de Herentalse bakker Tom Smet mee uit na de fenomenale prestaties van zijn stadsgenoot Wout van Aert in de Tour de France. En of ze gegeerd zijn. Toen we vanochtend omstreeks 9 uur langsgingen, had de bakker net een tweede lading de oven ingestoken. “Hier moest ik gewoon op inspelen”, klinkt het.

6 juli