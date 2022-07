Man (78) met scootmobiel belandt in de gracht

BOECHOUT Iconische bomen Moretus­dreef in goede conditie: “Voor sommige bomen is er verder onderzoek nodig”

Voor de zoveelste keer goed nieuws voor de Moretusdreef of simpelweg dé Dreef in Boechout. Eind april werd beslist dat de gezondheid van de bomen dringend onderzocht moest worden. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn positief. “De meeste bomen zijn in goede conditie, voor anderen is er verder onderzoek nodig.”

