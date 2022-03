Ludo Geluykens brengt nieuw boek ‘Valse geloftes’ uit: “Ik haal inspiratie uit de wereld rondom mij”

Ranst/LierSchrijver Ludo Geluykens uit Ranst heeft het dertiende boek van zijn reeks ‘Somers en De Winter’ uitgebracht. De inspiratie voor ‘Valse beloftes’ haalde hij uit krantenknipsels over een homejacking en een bankoverval. Ludo houdt op 6 april een boekvoorstelling in de bib van Ranst.

‘Valse beloftes’ gaat over Staf Mertens, de directeur van het bankkantoor BNP Paribas Fortis. Hij woont samen met zijn vrouw Brigitte Van Cauwenbergh in de Elzenlaan in Lier. Op paaszondag, nadat ze naar de paasviering geweest zijn, worden ze thuis overvallen door drie gangsters. De gangsters binden Brigitte vast op een stoel en nemen Staf mee naar het bankkantoor waar hij gedwongen wordt om de kluis te openen. Enkele dagen later wordt Vera Brandts thuis vermoord terwijl haar man in de loge van S.K. Lierse naar het voetbal kijkt. Inspecteurs Somers en De Winter moeten uitzoeken of beide zaken met mekaar te maken hebben. Tijdens het onderzoek vallen nog slachtoffers.

De inspiratie voor zijn boeken haalt Ludo uit het dagelijkse leven. “Ik schrijf over wat ik rondom mij zie en hoor”, legt hij uit. “Tijdens de coronajaren was dat moeilijker omdat er niet veel te beleven viel. Gelukkig had ik thuis nog krantenknipsels liggen. Een artikel over een homejacking en een over een bankoverval brachten mij op ideeën. Ook de heroïsche verhalen van een vriend die als tuinman werkt, gaven mij inspiratie. Doorheen het verhaal sluipt een tuinman die meer doet dan het gras afrijden.”

Volgende boek

Ondertussen is Ludo al bezig met het schrijven van zijn veertiende ‘Somers en De Winter’. Ik kom geregeld in brasserie ‘Mijn gedacht’ op de terreinen waar vroeger FC De Kampioenen werd opgenomen. De uitbater vroeg me een keer al lachend wanneer ik over de zaak ga schrijven. Ik ben daaraan begonnen en vermoed dat het verhaal over twee maanden af is. Het boek zal volgend jaar uitgegeven worden.”

‘Valse beloftes’ is verkrijgbaar via Bol.com en als e-book te koop bij Amazon. Bij vragen kan je mailen naar ludogeluykens@skynet.be of bellen naar 0478 450 150.

Volledig scherm ‘Valse beloftes" is verkrijgbaar via Bol.com en als e-book te koop bij Amazon. © Tessa Kraan