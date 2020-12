Louis (11) wint schat dankzij gouden streep op Chokotoff-papiertje: “Dacht dat het een fabeltje was”

Herentals Alexander (26) helpt met eigen kleding­lijn een surfschool in India: “Kansarme kinderen hun zorgen laten vergeten. Da’s het doel!”

10 december Alexander Van Orshaegen (26) uit Herentals is een surfer in hart en nieren. Al sinds zijn kindertijd werd hij getriggerd door de surfplank en de zee. Ondertussen heeft Alexander een eigen kledinglijn ontwikkeld in het surfgenre. Onder andere t-shirts, truien en petjes van zijn merk SLATESURF kan je her en der in de winkels vinden. Een deel van de winst doneert hij aan Kovalam Surfclub, een sociaal project in India opgestart door zijn Westvlaamse kameraad-surfer Jelle Rigole. “Vaak gaan kinderen ginds niet naar school. Om hen te motiveren om toch te gaan, belonen we hen met gratis surfplezier!”, klinkt het.