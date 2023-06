Landelijke Gilde organiseert voor tweede keer Broechem Rockt: “Gezellige dorpsleven promoten”

“Mama is nu een sterretje. Gaan we vanavond dan sterrenkij­ken?”: boegbeeld ALS Liga overleden amper 9 maanden na diagnose

Het is een pakkend beeld, mama aan de buisjes en darmpjes die een laatste kus van haar dochter krijgt. Negen maanden geleden kreeg Lise Van Looy (30) uit Herentals de diagnose dat ze leed aan de spierziekte ALS. Sindsdien was het haar wens de ziekte bekender te maken bij het grote publiek. Haar foto werd het boegbeeld van de campagne van de ALS Liga. Op 9 juni werd de ziekte haar fataal. Om haar familie een hart onder de riem te steken en om Lises doel verder te zetten, besloot haar vriendin Evelien Lorrentop (30) uit Berlaar een crowdfunding op te starten. De echtgenoot van Lise, Vincent Moons (36), vertelt over zijn vrouw en dochter: “Lily wilde met mij sterrenkijken, want mama is nu een sterretje.”