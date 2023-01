Kwartier vertraging na ongeval op E313 richting Antwerpen in Ranst

Voetbal Challenger Pro League Geboren Kempenaar Jens Cools brengt brok ervaring mee naar Lierse: “Mooie uitdaging, vlak bij de deur”

Met middenvelder Jens Cools (32) haalde Lierse zopas een brok ervaring in huis. De geboren Kempenaar was voorbestemd om ooit op het Lisp terecht te komen. “Dat Lierse in de voorbije jaren al een paar keer aanklopte, geeft vertrouwen”, zegt Cools.

9 januari