Kwartier file op E313 richting Antwerpen: defecte vrachtwagen in Ranst

Annelies Van Gorp (61), directrice van De Zandloper, gaat op pensioen na 31 jaar: “Een kleuter die je een knuffel komt geven: dat maakt de job zo fijn”

Vandaag was de laatste werkdag van Annelies Van Gorp (61), directrice van VBS De Zandloper, na 31 jaar dienst in de Nijlense school. Het leerkrachtenteam had op haar laatste werkdag op vrijdag 28 april een verrassingsdag gepland. “Annelies werkte steeds vol toewijding met humor en zelfrelativering, uiteraard voldoende streng maar ook met veel ruimte voor persoonlijk contact met elke leerling en ouder”, aldus Stijn Claes van het oudercomité.