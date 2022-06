Jongeman (26) overleden na sprong van brug over Netekanaal in Ranst: politie gaat uit van spijtig ongeval

Ranst Elien en Michiel stellen bistro ‘t Marrehof voor: “Onze liefde voor paarden is zichtbaar in de inrichting”

Het historisch pand op de hoek van de Zandhovensteenweg en de Bolkerhoeveweg in Oelegem is sinds kort weer in gebruik. Op 8 mei openden Eline Van Eetvelt (28) en Michiel Hannes (27) er bistro ‘t Marrehof. “De mensen zijn enthousiast dat de zaak weer open is en heel tevreden over het lekkere eten.”

24 juni