Jef (73) komt om bij ongeval tijdens Gran Fondo in Luxemburg

Wat te doen in de Kempen dit weekend: van de 367ste Heilig Bloedpro­ces­sie en kermis in Hoogstra­ten tot hondenfes­ti­val Summerbark in Gierle

De zomer is in aantocht, het zonnetje straalt. Weet je nog niet wat doen dit weekend van 3 en 4 juni in de Kempen, dan hebben wij enkele tips voor u op een rijtje gezet. Van optredens in ’t Hofke in Oud-Turnhout, over de wielrenners die deelnemen aan de Heistse Pijl of wandelen voor het goede doel in Grobbendonk. Voor kermisplezier moet je in Hoogstraten zijn na de Heilig Bloedprocessie.