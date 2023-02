“Je gelooft het gewoon niet, ook al sta je er zelf bij”: Juf Nathalie wint Gouden Doucheknop van Q-Music en krijgt grandioze ontvangst van haar leerlingen

RanstHet was donderdagochtend groot feest op de speelplaats van basisschool De Springplank in Broechem. De kinderen konden bijna niet geloven dat hun eigenste Juf Nathalie, die lesgeeft aan de vijf-jarigen, in de Q-Music studio in Vilvoorde uitgekozen werd als winnares van de ‘De Strafste Stem Onder De Douche’. Bij haar terugkomst werd ze met een rode loper binnengehaald. Zelf ziet Nathalie zichzelf nog wel vaker op de bühne staan. “Ik zou zoveel meer willen doen met het zingen”

Nathalie Dufrasne (33) kon haar ogen, en vooral haar oren, niet geloven toen het oordeel vanochtend viel. “Je gelooft het gewoon niet, ook al sta je er zelf bij,” vertelt ze enthousiast. “Het was zo’n fijne ervaring. We zaten in die finale met vier totaal verschillende kandidaten en je kon absoluut niet voorspellen wie het zou halen. We waren allemaal zo anders.”

Nathalie had meegedaan aan de verkiezing van ‘De Strafste Stem Onder De Douche’, van Q-Music. Die verkiezing was alweer aan zijn tweede editie toe en begon al voor de kerstperiode vorig jaar. “We waren in totaal met 16 kandidaten en om de zoveel tijd moesten we het in groepen van vier tegen elkaar opnemen, tot er uiteindelijk maar 4 mensen overbleven.” gaat ze verder. “Het begon met een simpele auditie over de radio, maar op een gegeven moment moest je effectief naar de studio in Vilvoorde komen om een medley op te nemen met een paar andere kandidaten. Bij iedere ronde kon het luisterpubliek dan stemmen via de Q-app.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een groot tv-scherm werd geplaatst opdat de iedereen de finale live mee kon volgen. © rv

Rode loper, ballonnen en groot scherm

Voor de finale vandaag moest ze werkelijk alles uit de kast halen. “Die begon met een openingsact, waarbij we een liedje brachten dat we niet zelf gekozen hadden. Dan weer een medley en daarna volgde de ‘Dolle Douche’ ronde. Daarbij moesten we in onze badjas gaan staan, onze tanden poetsen, effectief in een douche onze rug schrobben, en zo. Superleuk om te doen. Uiteindelijk brachten we een solonummer, waarvoor ik het nummer ‘Hoe het danst’ van Davina Michelle en Marco Borsato had gekozen. Gisteren heb ik daar de hele dag voor gerepeteerd.”

Quote Uiteinde­lijk begonnen de lessen ook een tiental minuten later, want net toen de bel ging werd aangekon­digd dat juf Nathalie gewonnen had. Er werd zelfs een rode loper uitgerold Christophe Delen, directeur basisschool De Springplank

Nathalie ging na urenlang nagelbijten uiteindelijk lopen met de hoofdprijs: de felbegeerde ‘Gouden Doucheknop’ en een cheque van 10.000 euro, exclusief te gebruiken voor de renovatie van haar badkamer. En daarmee was de feestvreugde nog niet gedaan. Toen ‘juf Nathalie’ op haar school in Broechem arriveerde, stonden alle kinderen haar juichend op te wachten.

“Op de speelplaats hadden we zelfs een scherm gezet voor de kinderen die ‘s morgens toekwamen,” vertelt directeur Christophe Delen. “De boxen stonden luid genoeg opdat ouders en kinderen konden volgen. Uiteindelijk begonnen de lessen ook een tiental minuten later, want net toen de bel ging werd aangekondigd dat juf Nathalie gewonnen had. Dat was natuurlijk dolle blijdschap. We zijn meteen met zijn allen ballonnen beginnen opblazen en haar klaslokaal beginnen versieren. En er werd zelfs een rode loper voor haar uitgerold. Toen ze wat later het schoolplein opstapte, rende iedereen weer naar buiten en werd ze ontvangen door een erehaag van kinderen en ballonnen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © rv

Zangeres in de maak

Voor Nathalie zelf betekent de overwinning ook nog wel iets meer. “Ik ben natuurlijk enorm blij met de badkamer”, lacht ze. “Maar ik zou eigenlijk zo veel meer willen doen met het zingen. Een ernstige opleiding muziek heb ik nooit gehad - wat notenleer en een klein beetje piano - maar ik heb er wel passie voor. In het verleden heb ik al auditie gedaan voor zangwedstrijden, maar ik kwam nooit ver. Vorig jaar deed ik ook mee met de Strafste Stem, maar toen lag ik er al snel uit. Nu volg ik zanglessen, hoofdzakelijk voor stemhygiëne, omdat ik zingen graag wil combineren met mijn job als leerkracht. Dat kan namelijk wel pittig zijn. Ik heb 26 kleuters in de klas. Je praat de hele dag door en wordt ook wel eens boos. Dat is erg vermoeiend voor de stem.”

Nathalie voegt er nog aan toe dat ze al stappen heeft gezet richting een carrière als zangeres. Wie haar wil bestellen voor evenementen, kan dat eventueel nu al. “Ik heb nog maar net een Facebookpagina opgestart waar ik die service aanbiedt en mensen me kunnen inhuren voor een optreden. Wel op veel kleinere schaal dan dat van vandaag, natuurlijk. Trouwceremonies, recepties en zelfs begrafenissen. Het is een begin.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm De cheque van 10.000 euro zal goed besteed worden. © rv