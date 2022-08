IN BEELD. Kajakken, muurklimmen of gezellig eentje drinken langs het water op Havenfeesten in Emblem

ANTWERP PRIDE Johnny ‘Mr. Eurovision’ Logan sluit Antwerp Pride af in regenboog­kleu­ren: “Antwerp? Twelve points”

Het is niemand minder dan de intussen 68-jarige Ierse wereldster Johnny Logan die de al even legendarische Antwerp Pride 2022 afsluit. Bij grootste hit ‘Hold Me Now’ vraagt hij de hulp van het publiek: “Jullie kennen deze wellicht beter dan ik, aangezien ik er het Eurovisiesongfestival in België mee gewonnen heb.”

