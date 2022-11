IJverige 9-jarige Silke toont Ranst nieuwe verkoopmachine voor aardappels en appelsap: “We willen vooral de boeren en burgers dichter bij elkaar brengen.”

Tom en Els hebben al sinds 2016 een geitenhouderij, hoewel ze al veel langer als boeren door het professionele leven gaan. Voordat ze met hun huidige specialisatie aan de slag gingen, hielden ze zelfs koeien. Van vee hebben ze dus wel verstand. Maar ook als boer, hoewel je voorziet in broodnodige levensmiddelen, moet je soms een tandje bijsteken om rond te komen, klanten te trekken of jezelf opnieuw uit te vinden.

Burger en boer bij elkaar brengen

“De bedoeling is vooral om de afstand tussen de burgers en de boeren wat te verkleinen,” gaat Els verder. “Op deze manier kun je rechtstreeks je producten van bij de boer kopen, in plaats van in de winkel. En eventueel een babbeltje slaan als je bezig bent. Maar het apparaat staat er nog maar een weekje, dus nog niet al te veel mensen weten ervan. De eerste bekendmaking was in de groep ‘Ge za van Ranst age...’ op Facebook. Het nieuws moet nog wat rondreizen.”