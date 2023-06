Hondeneigenaar uit Ranst mag geen volwassen dieren meer houden na bijtincident

NET OPEN. Grootste Jum­bo-supermarkt van Vlaanderen opent in Lier: “Breed scala van verse maaltijden en oog voor lokale producten”

Discotheek ‘La Rocca’ en kledingwinkel ‘C-Store’ hebben plaatsgemaakt voor de nieuwe Jumbo-supermarkt in Lier. Het is de tiende in de provincie Antwerpen, de dertigste in België en vooral de grootste in Vlaanderen. “We willen klanten een totaalbeleving aanbieden”, zegt filiaalmanager Jelle Van Gansen.