Hevige brand uitgebroken in magazijn in Ranst: brandweer waarschuwt om binnen te blijven wegens asbestgevaar

In Broechem bij Ranst is woensdagavond een hevige brand uitgebroken in een magazijn in de Van Den Nestlaan. De Brandweer Zone Rand is aanwezig, maar de bluswerken verlopen moeilijk. Op het moment dat de brand uitbrak, was niemand aanwezig in het gebouw, maar de materiële schade is groot. Buurtbewoners worden gevraagd om binnen te blijven wegens asbestgevaar.

Rond 20.15 uur kreeg de brandweer melding van een brand in een opslagruimte in de Van Den Nestlaan in Broechem. “De brandweer is aanwezig om het vuur onder controle te krijgen, maar door de intensiteit van de brand verlopen de bluswerken moeilijk”, vertelt burgemeester van Ranst Johan De Ryck (N-VA). “De focus ligt nu vooral op het verdere verspreiden van het vuur en het waarborgen van de veiligheid van omstaanders.”

Op het moment dat de brand uitbrak, waren geen personen aanwezig in het magazijn, maar de materiële schade is aanzienlijk. “In de ruimte lagen heel wat tweedehandsmeubelen, kleding en andere items, die in vlammen zijn opgegaan. Het vuur heeft zich razendsnel uitgebreid naar meerdere naastgelegen opslagruimtes, wat resulteerde in een intense vuurzee die alles in zijn greep hield. De omvang van de brand heeft geleid tot totale verwoesting van de opgeslagen goederen”, aldus de burgemeester.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Het vuur veroorzaakt wel een enorme rookpluim die van op kilometers afstand te zien is. De brandweer van Zone Rand en Zone Antwerpen vragen buurtbewoners om binnen te blijven wegens asbestgevaar.

De uitslaande loodsbrand in Broechem, heeft vier aanpalende loodsen in de as gelegd. Dat zegt burgemeester Johan De Ryck (N-VA). Het gaat om loodsen van de gemeente die aan verschillende verenigingen ter beschikking werden gesteld. Onder meer de vzw Wereld-Delen gebruikte enkele van de loodsen om er tweedehandsspullen op te slaan. Dat materiaal is allemaal verloren gegaan, bevestigt De Ryck.

Bij de brand raakten twee brandweerlui lichtgewond: een door rookintoxicatie, een met lichte brandwonden. De brand veroorzaakt ook een enorme rookpluim die tot ver in de regio te zien is.

Even verderop ligt ook een opvangcentrum van Fedasil. “Vanwege de rookontwikkeling wordt alles in gereedheid gebracht voor een eventuele ontruiming”, zegt De Ryck. “Voorlopig is dat nog niet het geval, maar we zetten bussen klaar om snel te kunnen evacueren, en er wordt opvangruimte voorzien.”

De gemeentelijke fase van het rampenplan is geactiveerd om alle hulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De burgemeester van Lier, Rik Verwaest (N-VA) reageert op de vele vragen die er maar blijven komen en er nodeloos paniek wordt gezaaid, vertelt hij het volgende: “De hulpdiensten ter plaatse hebben risicozone afgebakend en bewoners ervan een Be-Alert gestuurd. De zone reikt niet tot de omliggende gemeenten”. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) laat weten dat de eerste meetploeg ter plaatse stalen aan het nemen zijn en CO-meting uitvoert. Er is heel weinig wind en thermiek, dus verwachting is dat eventuele asbestvervuiling zeer lokaal is. Dus ook indien er asbest wordt vastgesteld zal er normaal geen impact zijn voor Lier. Als je toch ongerust bent, hou dan ramen en deuren dicht.

Evacuatie

Meetploegen in rivierenland zijn opgeroepen. Zelfs vanuit mechelen was de rook te zien. De asielzoekers worden met De Lijn bus geëvacueerd.

