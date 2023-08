Hevige brand in magazijn in Ranst onder controle: brandweer waarschuwt om binnen te blijven wegens asbestgevaar

De zware loodsbrand in Broechem, een deelgemeente van Ranst, is volledig onder controle. Dat heeft burgemeester Johan De Ryck (N-VA) om iets voor 1 uur in de nacht van woensdag op donderdag gemeld. De bewoners van het opvangcentrum van Fedasil dat geëvacueerd moest worden, brengen de nacht door in een gemeenschapscentrum. Op het moment dat de brand uitbrak, was niemand aanwezig in het gebouw, maar de materiële schade is groot.