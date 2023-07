Halfuur file op E313 naar Hasselt door ongeval in Ranst

RESTOTIP. Big Chefs: Turks ontbijten terwijl je naar de mensen kijkt

Het meest idyllische plein van Antwerpen is het Operaplein niet. Maar wie graag op een terrasje zit om naar mensen te kijken die voorbijkomen, zit goed op de zwart-wit gestreepte stoeltjes van Big Chefs. In maart dit jaar opende Turkse toponderneemster Gamze Cizrelli (55) de eerste Belgische vestiging van het concept waar je een hele dag lang terecht kan om iets te eten of drinken. Onze lifestylejournalist ging proeven.