Half uur file op E313 vanaf Herentals door ongeval ter hoogte van Ranst

Pascal Van Nueten (N-VA) gaat voor burgemees­ters­jerp in 2024: “Politiek is nog te veel ivoren toren, tijd om die te slopen”

N-VA Herentals heeft haar top 3 vastgelegd voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De huidige schepenen Eva Brandwijk en Stefan Verraedt staan in die volgorde op plaatsen 2 en 3. Zaakvoerder van Wolfstee en huidig eerste schepen Pascal Van Nueten trekt de lijst en steekt niet weg dat hij ook expliciet kandidaat-burgemeester is. “We willen als grootste partij de regie van de nieuwe coalitie volledig in handen nemen en dat met mij als burgemeester.”