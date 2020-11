Grote honden definitief in beslag genomen na zoveelste bijtincident

Vorselaar Marleen (61) wil na 15 jaar niet langer alleen zijn op kerstavond: “Ik zoek drie vrienden, eenzame lotgenoten, om samen mee te vieren”

25 november De 61-jarige Marleen Dillen uit Vorselaar zit al jaren alleen thuis tijdens de kerstperiode. Vrienden heeft ze - behalve haar hondje Angel - niet en de band met haar zussen is flinterdun. Na vijftien jaar alleen in de zetel zitten op kerstavond wil Marleen, uitgerekend in dit coronajaar, mensen om zich heen. “De kerstversiering heb ik tien jaar geleden al weggegeven, maar genoeg is genoeg. Ik wil niet langer eenzaam zijn.”