Gijzeling met dodelijke afloop voor Daniël (9) doorverwezen naar hof van assisen

“Met de grootste Antwerpena­ren doe je niet wat je wil”: burgemees­ter Bart De Wever over woke-rel in Arenberg­schouw­burg

“Veel drukte om niets”, zo reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) op de woke-rel met foto’s van de gerenommeerde fotograaf Mous Lamrabat in de Arenbergschouwburg. Zijn boek ‘Over woke’ is nog maar verschenen of De Wever moet al een brandje blussen in zijn stad. Maar de foto’s waar alles om draait, hangen er al sinds november. Waarom dan nu pas al die heisa?