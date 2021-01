Geschorste huisarts waarschuwde voor nanobots in coronavaccins: “Maakt je controleerbare marionet”

Herentals Man die maandag­nacht dood aangetrof­fen werd in geparkeer­de auto stierf natuurlij­ke dood

21 januari De man die in de nacht van maandag op dinsdag levenloos werd aangetroffen in zijn wagen stierf een natuurlijke dood. Het parket was een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak, daaruit werd vastgesteld dat er geen kwaad opzet in het spel is.