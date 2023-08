Schatkamer aan edelstenen te bezoeken tijdens opendeurda­gen van Koninklij­ke Academie voor Mineralo­gie

Iedereen die geïnteresseerd is in mineralen, fossielen en edelstenen, is op 19 en 20 augustus welkom tijdens de opendeurdagen van de Koninklijke Academie voor Mineralogie. Je kunt er onder andere een uitgebreide collectie mineralen en fossielen bezoeken, net als een schatkamer aan edelstenen.