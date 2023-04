‘Geldarchitect’ Tom geeft mensen meer controle over hun eigen financiën: “Veel mensen hebben dubbele verzekeringen zonder het te weten”

Heeft u dubbele en dure verzekeringen lopen zonder het te beseffen? Kent u alle voordelen van het gebruik van een kredietkaart? Of rendeert uw beleggingsgeld niet genoeg? Sinds een jaar of drie kunt u bij Tom Horemans uit Ranst terecht met die vragen. Vanuit zijn kantoor in een oud stationsgebouw in Nijlen geeft hij als ‘geldarchitect’ advies over hoe u sluipende kosten kunt elimineren en weer meer controle krijgt over uw financiële leven. “’Tom, jij hebt de crème van de soep geschept.’ hoor ik veel mensen zeggen.”