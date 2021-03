Gekantelde tankwagen op E313 bij Ranst zorgt voor file richting Antwerpen: verkeer moet over linkerrijstrook

ANTWERPEN Antwerpen boven op Monopoly Discothe­ken: Café d’Anvers, Red & Blue, The Villa én Zillion veroveren plekje op spelbord

2 maart De legendarische Cherry Moon bezoeken, of je vrienden trakteren in Versuz of stevig gaan beuken in Fuse. Het is allemaal mogelijk met de nieuwe Monopoly-variant ‘Discotheken’ die dit jaar nog uitkomt. Met Café d’Anvers, The Villa, Red ‘n’ Blue en uiteraard Zillion is ook de Koekenstad vertegenwoordigd in het nieuwe spel.