Fysieke Huis van het Kind feestelijk geopend in Ranst

RanstDonderdagavond werd in Ranst het fysieke Huis van het Kind feestelijk geopend voor het publiek. De aanwezigen kregen een woordje uitleg van schepen Leen Baeten, bevoegd voor gezinsbeleid, en konden een kijkje nemen in het gebouw aan de Doggenhoutstraat in Ranst.

Hoewel de naam het laat vermoeden, was het Huis van het Kind in eerste instantie geen fysieke plek. “Het was een netwerk waar verschillende organisaties elkaar ontmoeten en samenwerken om aanstaande ouders, gezinnen, kinderen en jongeren te ondersteunen bij alles rond opgroeien en opvoeden”, legt Schepen Leen Baeten uit. Begin 2021 werd de website gelanceerd waarin een aanbod aan organisaties en hun werking werden voorgesteld. Naast informeren wil het Huis van het Kind gezinnen ook samenbrengen om elkaar te ontmoeten via infoavonden, activiteiten en projecten.

Uitbouw werking Huis van het Kind

Na de lancering van de website werd verder gewerkt aan de uitbouw van het Huis van het Kind. Zo kunnen inwoners met grote of kleine opvoedingsvragen terecht in het opvoedingspunt dat werd opgericht in samenwerking met OLO vzw. “We gingen ook een samenwerking aan met Domo, een vrijwilligersorganisatie die gratis laagdrempelige ondersteuning biedt aan kwetsbare gezinnen met kinderen.”

Sinds begin dit jaar heeft het Huis van het Kind ook het lokaal loket kinderopvang. “Via een overzichtelijke website proberen we (toekomstige) ouders te helpen met hun zoektocht naar kinderopvang. Ook kunnen ouders die daar nood aan hebben, beroep doen op persoonlijke hulp hierbij.” Het Huis van het Kind Ranst en het Opvoedingspunt organiseren regelmatig vormingsavonden rond verschillende thema’s. Zo waren er al rond het thema faalangst en perfectionisme, over de talenten van je kind en over seksuele weerbaarheid.

Fysieke locatie

Ondertussen werd er ook hard gewerkt om het Huis van het Kind een fysieke locatie te geven. Inwoners van Ranst kunnen er terecht bij het consultatiebureau van Kind en Gezin, Ferm Kinderopvang, het gemeentelijk Opvoedingspunt en bij het Lokaal loket kinderopvang. “Ze stemden hun aanbod en activiteiten over opgroeien en opvoeden op elkaar af. Zo ontstaat een mooi aanbod aan dienstverlening voor alle kinderen, jongeren en gezinnen van Ranst.”

Bij de feestelijke opening kregen de aanwezigen ook de nieuwste actie van het Huis van het Kind te horen: de luierbox. Deze inzamelboxen voor luiers staan binnenkort in het gemeentehuis, het OCMW, de bibliotheken en in het Huis van het Kind. Inwoners die luiers over hebben, kunnen die hierin deponeren. Kwetsbare gezinnen kunnen dan maandelijks heel goedkoop een pakket luiers aankopen.

