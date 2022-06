File op E313 ter hoogte van Ranst richting Antwerpen

Herentals Bewoners Veldhoven proteste­ren tegen toenemende sluipver­keer in hun straat

Inwoners van de straat Veldhoven in Herentals klagen over het toenemende sluipverkeer dat sinds korte tijd door hun straat raast. De oorzaak van het drukke verkeer in de straat zijn de werken aan de nieuwe spoorwegbrug en de komst van een zomerbar in de buurt. Een twintigtal buurtbewoners hielden dinsdag aan het administratief centrum een stille protestactie.

