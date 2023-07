Fietszone en enkelrichting: verkeerssituatie in centrum Ranst wijzigt

94ste Donkfees­ten met Moederdag­ont­bijt, Girls Dance Night en De Romeo’s

Het is een steevaste traditie die al voor de 94ste keer georganiseerd wordt in de Lierse Galgevelden: De Donkfeesten. De Donkvrienden doen ieder jaar hun uiterste best om er in augustus een groot feest van te maken. Dit jaar staan er naast de vaste tradities enkele nieuwigheden op het programma.