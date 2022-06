Elien en Michiel stellen bistro ‘t Marrehof voor: “Onze liefde voor paarden is zichtbaar in de inrichting”

RanstHet historisch pand op de hoek van de Zandhovensteenweg en de Bolkerhoeveweg in Oelegem is sinds kort weer in gebruik. Op 8 mei openden Eline Van Eetvelt (28) en Michiel Hannes (27) er bistro ‘t Marrehof. “De mensen zijn enthousiast dat de zaak weer open is en heel tevreden over het lekkere eten.”

Voor hun nieuwe zaak namen dressuuramazone Eline en hoefsmid en springruiter Michiel het pand over van brasserie De Brouwerij. “Lang geleden was dat taverne Den Bol en na de brasserie stond het gebouw enkele jaren leeg. Wij hebben alles herschilderd en de keuken en toog volledig vernieuwd. Tijdens de verbouwingen hebben we de karaktervolle oude elementen in de kijker gezet. Zo zijn bijvoorbeeld de oude balken naar boven gebracht”, legt Eline uit.

Naast een nieuwe inrichting kreeg het restaurant ook een nieuwe naam. “Wij hebben thuis in Ranst een privéstal die ’t Marrehof heet. Dat paardenconcept wilden we doortrekken naar hier, daarom kozen we voor dezelfde naam. De paarden komen ook terug in de foto’s aan de muren, in het logo en op de menukaart.” In bistro ‘t Marrehof kunnen bezoekers genieten van de Franse keuken met dagverse producten. “We proberen ons te onderscheiden met extraatjes. Je kan bij ons bijvoorbeeld een gewone vol-au-vent eten, maar ook vol-au-vent met kalfszwezerik. Zo hebben we naast steak tartare ook steak tartare met kaviaar op onze kaart.”

Kinderanimatie

Bistro ‘t Marrehof had op 8 mei een succesvolle openingsdag en ook nadien vonden de klanten hun weg terug. “Ze waren enthousiast dat de zaak weer open is en heel tevreden over het lekkere eten. We hebben een mooi terras met een leuke speeltuin voor kinderen. Tijdens de zomervakantie zetten we een springkasteel in de tuin en zullen er pony’s rondlopen. Vanaf juli zal ook de feestzaal beginnen te draaien. Die kan gehuurd worden voor privéfeesten. We kijken dus uit naar de komende periode en zijn blij dat we aan dit avontuur begonnen zijn.”

Volledig scherm Dressuuramazone Eline en hoefsmid en springruiter Michiel openden samen bistro ‘t Marrehof. © rv

Volledig scherm ook in het logo van ‘t Marrehof zijn paarden te vinden. © rv

Volledig scherm Kinderen kunnen zich amuseren in de speeltuin van ‘t Marrehof. © rv