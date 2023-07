E313 richting Antwerpen vrijgemaakt na ongeval in Ranst: nog kwartier file

Ongeval op Antwerpse Ring bij viaduct Merksem: file zwelt aan richting Gent

Op het viaduct van Merksem op de Antwerpse Ring is zondagavond een ongeval gebeurd in de richting van Gent. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Over mogelijke gewonden is er nog geen nieuws, maar volgens de eerste berichten zou een auto over de kop zijn gegaan.