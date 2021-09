E313 opnieuw open na monsterfile van 27 kilometer nadat automobilist scheur in brug zag

MORTSEL DE GROTE SCHOLEN­ROND­VRAAG, Ten Dorpe/De Bolster Mortsel: “Niet opnieuw afstandson­der­wijs aub, de leerkrácht doet er echt wel toe”

30 augustus Ruim één miljoen leerlingen en leerkrachten hopen na anderhalf jaar corona op een zo normaal mogelijk schooljaar. Wij hielden in de aanloop naar woensdag 1 september een grote rondvraag bij vijftig lagere en vijftig middelbare scholen in Vlaanderen, netjes verdeeld over alle netten. We geven vandaag het woord aan directeur Lies Vandael van de lagere scholen Ten Dorpe/De Bolster van het GO! gemeenschapsonderwijs in Mortsel. “...”