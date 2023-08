Drie kwartier file op E34 naar Antwerpen: verkeer over de pechstrook in Oelegem

Centimeter per centimeter: nieuwe spoorweg­brug van 3.200 ton wordt over Albertka­naal geschoven

Vele kijklustigen verzamelden zondagochtend aan het Albertkanaal in Herentals. Ze kwamen kijken naar de plaatsing van de nieuwe spoorwegbrug die een plekje krijgt naast de bestaande brug. De nieuwe brug zorgt er mee voor dat er in de toekomst schepen met 4 lagen containers over het kanaal kunnen varen. Het totale kostenplaatje van deze brug bedraagt meer dan 53 miljoen euro.