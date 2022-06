Dodelijk ongeval met bestelwagen en vrachtwagen op E313 richting Antwerpen in Ranst: snelweg volledig versperd

RanstOp de E313 van Hasselt naar Antwerpen is een ongeval gebeurd in Ranst. Daarbij is een bestelwagen in de accordeonfile langs achteren op een vrachtwagen ingereden. Volgens de wegpolitie is de bestuurder van de bestelwagen ter plaatse overleden. De snelweg is afgesloten vanaf Massenhoven. Het Verkeerscentrum raadt aan de E313 richting Antwerpen te vermijden.

“Het ongeval is rond 9.45 uur gebeurd,” zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Het gaat om een ernstig ongeval waarbij een bestelwagen ingereden is op een vrachtwagen. Op dat moment waren er al filegolven in het verkeer, waardoor het ongeval kon plaatsvinden. De weg is op dit moment volledig versperd en de hulpdiensten zijn bezig om de inzittenden van de bestelwagen te bevrijden.”

Initieel kwam het bericht binnen dat de bestuurder van de camionette gekneld zou zitten en in levensgevaar zou verkeren. Ondertussen bevestigt de verkeerspolitie dat hij overleden is. “De wegpolitie vermoedt gezien de omstandigheden dat het een incident van lange duur zal zijn. We willen dus alle chauffeurs op het hart drukken om de E313 bij Ranst te vermijden. Als je dat niet doet, riskeer je je vast te rijden in een lange file.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens de wegpolitie is het parket al op de hoogte gebracht van de situatie en zullen er deskundigen ter plaatse komen om onderzoek te doen. Om dat werk vlot te laten verlopen is de snelweg ter hoogte van de afrit Massenhoven volledig afgesloten. “Daar moet iedereen de snelweg verlaten om vervolgens om te rijden via de N14 richting Zoersel. Van daaruit kun je de E34 nemen om naar Antwerpen te rijden.” Verkeer dat van Hasselt naar Gent moet, rijdt best om via Brussel. Van Hasselt naar Antwerpen neem je best de E19.

De file achter het ongeval is op het moment van schrijven al meer dan 9 kilometer lang. “Zo’n 4 kilometer aan auto’s was helaas de afrit Massenhoven al gepasseerd toen deze afgesloten werd,” zo vertelt Bruyninckx nog. “Deze chauffeurs zitten vervelend genoeg ‘opgesloten’ en kunnen zich best klaarmaken om een tijdlang te moeten blijven staan.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.