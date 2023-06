Chemisch bedrijf in Oelegem opent duurzame installatie: “40 procent minder uitstoot van CO2”

Zestig bewoners van psychia­trisch verzor­gings­te­huis nemen intrek in nieuwe thuis

Zestig bewoners van het psychiatrisch verzorgingstehuis ‘De Landhuizen’ uit Sint-Antonius Zoersel zijn woensdag verhuisd. Veertig residenten namen intrek in de nieuwbouw op de Achterstraat en twintig anderen hebben onderdak gevonden in de aanbouw bij een bestaande afdeling op de Bethaniënlei. “Mijn kamer was nogal klein in het oude gebouw. Ik heb hier veel meer ruimte”, zegt een bewoner die zijn studio aan het inrichten is.