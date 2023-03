Café van De Kampioenen speelt hoofdrol in nieuwe politiethriller: “De hoofdpersonages zijn van het terras geplukt”

Auteur Ludo Geluykens uit Ranst is alweer aan zijn veertiende boek toe in de reeks ‘Somers en De Winter’. In de nieuwe politiethriller ‘De Kampioenenmoorden bij Mijn Gedacht’ gaan de Lierse rechercheurs opnieuw op pad om moorden op te lossen. Het verhaal speelt zich grotendeels af op de plaats waar vroeger ‘FC De Kampioenen’ werd opgenomen. “Als echte Ranstenaar moest ik iets doen met die historische plaats.”

De ‘Kampioenenmoorden bij Mijn gedacht’ is ondertussen het veertiende boek in de reeks over commissaris Somers en hoofdinspecteur De Winter. “Zoals mijn lezers ondertussen wel weten, haal ik mijn inspiratie meestal uit het dagelijkse leven, de krant, televisie, de dingen die rondom ons zoal gebeuren, mijn levenservaringen als het ware”, zegt auteur Ludo Geluykens. “Ik was, vorig jaar net toen ‘Valse beloftes’ uitgekomen was, met een paar vrienden gaan golfen en nadien iets gaan drinken in Mijn gedacht, ons clubhuis, onze 19de hole. De baas, de Rudy, kwam bij ons zitten en van het één kwam het ander en plots vroeg hij ‘wanneer ga je eens een boek schrijven over Mijn gedacht.”

Golfen en ‘nen dagschotel’

“Er komen nog steeds veel fans van FC De Kampioenen naar de plaats waar de opnames plaatsvonden. De vroegere kantine van De Kampioenen is nu brasserie Mijn gedacht. Je kan daar ook ‘nen dagschotel’ drinken zoals Johnny Voners (Xavier) deed in de reeks, maar je kan er ook golfen en padellen.” Ludo gaat er dikwijls golfen en op het terras van Mijn gedacht iets drinken. “Ik dacht als echte Ranstenaar zou ik toch eens iets moeten doen met die ‘historische’ plaats. Dus heb ik Somers en De Winter laten kennismaken met de omgeving van De Kampioenen. Als ik dat dan zo bekeek op het terras, dan was in mijn hoofd al snel het verhaal van het boek klaar. Ik ben dan nog eens gaan kijken in de kleedkamers en de douches en ik zag dat je in de kluisjes waar je normaal je kleren in steekt ook een jachtgeweer kon bewaren en ik kon aan mijn verhaal beginnen. Ik heb als het ware de meeste hoofdpersonages van het terras geplukt.”

Het verhaal

Het verhaal begint bij Harrie Bats, garçon bij Mijn gedacht, die vermoord wordt teruggevonden aan het kerkhof van Ranst. Wanneer enkele dagen later op dezelfde plaats het lijk gevonden wordt van Ronny Thoelen, die op dezelfde manier is vermoord als Bats, lijkt de zaak alleen maar ingewikkelder te worden. Ronny Thoelen en Harrie Bats hadden namelijk vroeger samengewerkt als garçon in ‘De Lekpot’, een taverne in Deurne. Bij navraag bij de politie van Antwerpen blijkt dat die ‘De Lekpot’ definitief sloten wegens verhandelen van drugs. Wanneer even later ook nog enkele personen in beeld komen, die padel- en/of golfkampioen zijn en spelen op de terreinen bij Mijn gedacht, is het duidelijk dat Somers en De Winter in die omgeving op zoek moeten gaan naar de moordenaar.

De kostprijs in de boekhandel bedraagt 20 euro per boek. Ludo zal zijn boek voorstellen op 10 maart om 19 uur bij Mijn Gedacht in Ranst.

