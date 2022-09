Brand vernielt boerderij aan Broechemhof waar zes seizoensarbeiders verbleven

RanstAan de Broechemhof in Ranst is zaterdagmorgen een zware brand uitgebroken in een boerderij. Niemand raakte daarbij gewond, maar het vuur vernielde de achterbouw van de woning compleet. In het pand waren zes seizoensarbeiders aanwezig, die zichzelf tijdig in veiligheid konden brengen.