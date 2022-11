Bijna 500 mensen kwamen samen spaghetti eten ter ere van doodzieke ‘prinses Neyla’: “Haar ouders waren onder de indruk van alle steunbetuigingen.”

Het was nog maar vorige maand dat de ouders van de 4-jarige Neyla te horen kregen dat hun dochtertje een ‘diffuus intrinsiek ponsglioom’ onder de leden heeft. In mensentaal komt dat neer op een erg zeldzame en ongeneeslijke hersentumor. Een bijzonder dramatisch vooruitzicht dat iedere ouder zou tekenen voor het leven. Maar ondanks dat vooruitzicht slaagden vrienden en familie er op slechts twee weken tijd in om afgelopen zondag een benefiet te organiseren ter ere van ‘prinses Neyla’, die in december haar vijfde verjaardag zal vieren.

“We kwamen op het idee om een namiddag te organiseren waarop mensen spaghetti zouden kunnen komen eten,” vertelt Kjenta Neylen, een hechte vriendin van de familie die Neyla al kent sinds haar geboorte. “De dag voor de benefiet stond de teller op 380 inschrijvingen, maar op de dag zelf zaten we volgens mij makkelijk tussen de 400 en 500 aanwezigen die iets wilden eten. Daarnaast waren er ook veel mensen die iets kwamen drinken of enkel hun steun wilden betuigen. We kunnen dus zeker spreken van een geslaagde namiddag.”

Al 26.000 euro verzameld

De Scoutslokalen aan de Boerenkrijglaan in Ranst werden uiteindelijk de locatie voor het evenement. Zij sponsorden bovendien alle kosten. Naast het gezellig samen eten was er ook kinderanimatie voorzien voor de kleinsten onder de aanwezigen. En afgezien van de hartverwarmende gezelligheid lijkt ook het financiële doel van het evenement vlotjes gehaald.

“Neyla ondergaat momenteel bestralingen, waardoor ze ietwat aan de betere hand is, maar dat is helaas enkel tijdelijk. De linkerkant van haar lichaam begint al wat verlamd te worden, en dat brengt medische kosten met zich mee. Zoals een paar steunbotten, die al gauw 2.000 kosten. Ook zal er binnenkort een rolstoel bij moeten komen, die niet goedkoop is. Maar alles bij elkaar hebben we nu al zo’n 26.000 euro verzameld. Niet slecht, toch?”

‘Iedereen leeft mee’

En dat geld kwam niet enkel van de benefietnamiddag. “We hebben ook snoepzakjes verkocht en hebben een onlineplatform opgezet waar mensen vrij kunnen doneren. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Neyla’s ouders waren bijzonder dankbaar en onder de indruk van het geheel. Iedereen leeft mee met hun dochtertje. En als kers op de taart kon Neyla zelf er toch nog eventjes bij zijn zondag. Dat was niet zeker, omdat haar immuunsysteem niet al te best is. Maar iedereen hield zoals gevraagd de nodige afstand, waardoor haar bezoekje vlotjes verliep. Ze kon zelfs mee-eten van de spaghetti, chips en koekjes.”

Wie nog iets wenst te doneren aan ‘prinses Neyla’ kan terecht op de pagina van Steunactie die vrienden en familie voor haar hebben opgericht.

