Bestuurster (50) mist bocht en rijdt in op garagepoort: “Onze voordeur lag plots in de living”

Ranst Dodelijk ongeval met bestelwa­gen en vrachtwa­gen op E313 richting Antwerpen in Ranst: snelweg weer vrijgege­ven

Op de E313 van Hasselt naar Antwerpen is een ongeval gebeurd in Ranst. Daarbij is een bestelwagen in de accordeonfile langs achteren op een vrachtwagen ingereden. Daarbij viel een dode te betreuren. De snelweg was een tijdlang afgesloten vanaf Massenhoven, wat voor grote verkeershinder zorgde. Ondertussen is de baan weer vrij.

30 juni