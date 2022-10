Antwerpsesteenweg minstens tot 31 oktober deels afgesloten voor vernieuwing wegdek: “In plaats van klinkers komt er asfalt.”

Ranst Nieuwe plateau­lift maakt kasteel Vrieselhof in Oelegem toeganke­lijk voor mensen met rolstoel en kinderwa­gen

De Provincie Antwerpen heeft een plateaulift geïnstalleerd bij de zij-ingang van kasteel Vrieselhof in Oelegem. Daarmee is het historische gebouw officieel ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel of kinderwagen. De plaatsing en het uiterlijk van de lift was een tijdlang onderwerp van discussie, maar het leed geen twijfel dat de installatie nodig was. “Vooral bij huwelijksplechtigheden gebeurde het al wel eens dat familie van de trouwers niet tot in de trouwzaal geraakten.”

13 oktober