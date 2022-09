Afspraakje loopt uit de hand: 26 maanden cel geëist voor poging verkrachting sekswerker

RanstHet openbaar ministerie heeft 26 maanden cel gevorderd voor een 26-jarige Afghaanse asielzoeker uit Ranst die vervolgd wordt voor aanranding en poging tot verkrachting van een sekswerker. Hij had ook zijn condoom verwijderd, wat tegen de afspraak was. Volgens het slachtoffer wilde hij haar daarna beroven en waren er klappen gevallen. De beklaagde ontkent en zegt dat een groep vrouwen hem met potten en pannen hadden aangevallen.

De beklaagde had via de website Redlights.be een afspraak gemaakt met het slachtoffer. Uit de berichtjes die ze hadden uitgewisseld, bleek dat ze een prijs van 100 euro voor 45 minuten waren overeengekomen. Op 6 september 2021 ging de beklaagde naar het appartement van het slachtoffer. Hij betaalde de 100 euro en informeerde naar haar opbrengst van het afgelopen weekend.

Pepperspray

De twee begonnen met seks, maar net vóór de penetratie verwijderde de beklaagde nog snel zijn condoom. Het slachtoffer duwde hem van zich af en vroeg hem te vertrekken. “Als ze dat niet had gedaan, dan had hij haar tegen alle afspraken in gepenetreerd zonder condoom, waardoor er hier sprake is van poging tot verkrachting”, sprak de procureur.

Het slachtoffer was bereid om 50 euro terug te betalen, maar de beklaagde wilde al haar geld hebben en spoot pepperspray in haar gezicht. Zij sloeg het busje uit zijn handen en riep om hulp. De beklaagde gaf haar daarop een klap en sloeg haar hoofd tegen de kast. Andere bewoonsters van het appartementsgebouw hadden het tumult gehoord en kwamen het slachtoffer te hulp. Ze slaagden er samen in om hem naar buiten te werken. De beklaagde stampte daarbij wel de deur kapot. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man al verdwenen.

Ongeloofwaardig verhaal

Bij zijn verhoor, een maand later, verklaarde de twintiger zelf slachtoffer te zijn. Hij vertelde de politie dat er een discussie was ontstaan over de duur van de afspraak, want het slachtoffer wilde nog maar 30 minuten. Volgens de beklaagde had zij hém aangevallen, samen met andere vrouwen. Ze hadden hem met potten en pannen geslagen, waarna hij was vertrokken. Hij was later teruggekeerd, nadat ze hem gebeld had, om zijn geld terug te vragen.

De procureur vond die verklaring ongeloofwaardig en tegenstrijdig met de vaststellingen. Uit camerabeelden bleek immers dat hij niet was teruggekeerd. Het slachtoffer was ook meteen met de politie meegegaan en had hem niet meer gebeld.

De beklaagde bleef donderdag toch bij zijn verklaring. “Hij verblijft in het asielcentrum van Ranst en wil hier een nieuw leven opbouwen. Hij zou dat nooit in het gevaar brengen door hier misdrijven te plegen”, stelde zijn advocaat. De beklaagde erkende wel dat de deur mogelijk tijdens de schermutseling beschadigd was geraakt.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.