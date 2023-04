30 minuten file op E313 richting Antwerpen: defecte vrachtwagen in Ranst

60 jaar toneelvere­ni­ging ‘Arlecchino’ wordt gevierd op camping Bonanza: “Een feestje zowel op de scène als in de zaal”

Toneellabo Arlecchino viert dit jaar zijn 60-jarig bestaan. Dat vraagt om een feestje, dus koos regisseur van dienst en zelf erelid van de groep Door Van Boeckel voor een bewerking van het theaterstuk ‘Zo Mooi Zo Blond’ over een camping in Blankenberge. Over het stuk zelf willen ze nog niet te veel verklappen om het verrassingseffect te doen slagen, maar het belooft een plezante avond te worden waarbij het publiek zelfs mag meezingen op enkele hits uit de jaren 70.