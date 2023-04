11de editie van Tuinkriebels op domein Vrieselhof: bestel nu tickets

Monniken­hei­de bestaat halve eeuw: nieuw boek biedt blik op bijzondere architec­tuur voor bijzondere bewoners

De Zoerselse campus van zorginstelling Monnikenheide-Spectrum mag dit jaar vijftig kaarsjes uitblazen. En dat verdient een bijzonder cadeau. Het nieuwe boek ‘Wonen in Monnikenheide. Zorg, inclusie en architectuur’ geeft een kijk op de toch wel opvallende bouwstijl van de diverse zorghuizen. “Vijftig jaar na zijn oprichting is Monnikenheide een levensgroot architecturaal statement over de plaats van mensen met een beperking in onze samenleving”, aldus architect-filosoof Gideon Boie, onder wiens impuls het overzichtswerk tot stand kwam.